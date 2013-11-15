У Польщі погасили палаючий газопровід

Пожежники впоралися з вогнем на місці вибуху на газопроводі в Польщі, в результаті якого, як уточнюється, загинули дві людини, повідомив в ефірі польського телебачення представник місцевої пожежної служби Кшиштоф Бернацький.

Вибух стався напередодні вдень поблизу населеного пункту Янкув-Пшігодскі у Великопольському воєводстві під час робіт з прокладання поряд з діючим газопроводом нової нитки. Повідомлялося про загибель двох робітників. Тринадцять осіб постраждали, семеро з них, включно з однією дитиною, залишаються в лікарні. Згоріли десять будинків і дві господарські будівлі.

Як пишуть РИА Новости, аварійні служби оперативно перекрили газопровід, але газ, що знаходився в трубі, горів ще 18 годин. Пожежники разом з експертами-газовиками намагаються заглушити трубу.

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Труба високого тиску діаметром півметра належить держкомпанії Gaz-System, яка пообіцяла компенсувати постраждалим матеріальної шкоди. Група експертів і слідчі прокуратури приступають до розслідування причин аварії. У п'ятницю вранці на місце НП прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який зажадав якнайшвидшого оприлюднення перших висновків розслідування.

"Я попросив надати громадськості основну інформацію про причини вибуху якнайшвидше, ще до остаточної доповіді прокуратури, щоб ні у кого не складалося враження, що газопровід небезпечний сам по собі. Поки схоже, що так чи інакше газ почав випаровуватися, і це було наслідком робіт. Судячи з ситуації, це було втручання ззовні - або екскаватор, або обвал грунту", - сказав прем'єр.