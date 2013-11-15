На "Фукусімі" виникли нові труднощі під час ліквідації аварії

Фахівці, що займаються ліквідацією наслідків аварії на японській АЕС «Фукусіма-1», не можуть видалити три стержні з басейну на четвертому енергоблоці станції. За наявною інформацією, стержні були пошкоджені ще до аварії 2011 року. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на компанію-оператора АЕС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), пише Russia Today.

Як зазначили в енергокомпанії, труднощі виникли з трьома стержнями завдовжки близько чотирьох метрів і масою 300 кг. Один з них був зігнутий через помилку співробітників «Фукусіми-1» ще близько 30 років тому під час планового вилучення відпрацьованого ядерного палива з басейну.

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Водночас два інших паливних стержні були визнані пошкодженими в 2006 та 2008 році і є потенційними джерелами для витоку радіації. У TEPCO підкреслили, що виявлення нових труднощів не викличе затримок в роботах з видалення відпрацьованого ядерного палива з реактора.

В даний час фахівці енергокомпанії вивчають можливість створення спеціального контейнера для зберігання пошкоджених стержнів, які, як передбачається, будуть витягати з басейну в останню чергу.

У загальній складності на четвертому енергоблоці станції зараз перебуває 1533 паливних стержні - більше, ніж в будь-якому з інших реакторів АЕС. У липні минулого року ліквідатори вже провели два пробних видалення відпрацьованого палива з басейну цього енергоблоку. Тоді співробітники станції задіяли підйомний кран, за допомогою якого перенесли стержні з басейну в контейнер, встановлений на даху будівлі.