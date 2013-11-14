Тисячі японців можуть не повернутися до своїх осель через "Фукусіму"

Із закликом визнати сувору реальність і відмовитися від амбітних планів щодо повної ліквідації наслідків катастрофи на АЕС виступили партії - члени правлячої коаліції. На очищення заражених територій поблизу «Фукусіми» влада Японії планують найближчим часом виділити додаткові $ 30 млрд. На думку експертів, це свідчить про те, що спочатку наслідки катастрофи недооцінювалися, пише Russia Today.

Гроші планується витратити на забезпечення житлом тих, чиї будинки розташовані у найнебезпечнішій зоні у безпосередній близькості від станції.

Однак, як повідомляє видання The Asahi Shimbun, пропозиції влади Японії викликали лише роздратування самих жителів, евакуйованих із забруднених районів. На їхню думку, уряд вже давно мав визнати, що в ці будинки повертатися не можна, і виділити гроші на переселення людей.

Всього свої домівки в зоні зараження були змушені покинути 160 тис. осіб. Близько третини з них досі проживають у тимчасових будинках. Багато хто скаржиться на серйозні проблеми зі здоров'ям, страждають алкоголізмом. Також велика кількість тих, хто накладає на себе руки.

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Як заявляють у міністерстві екології Японії, внаслідок дезактивації зони навколо аварійної АЕС «Фукусіма» необхідно домогтися, щоб доза радіації не перевищувала 20 мілізівертів на рік. Проте під час робіт з очищення місцевості постійно виникають труднощі. Іноді робочі, намагаючись дотримуватися термінів, встановлених владою, просто викидають радіоактивні відходи, а не поміщують їх у безпечні сховища. Деякі фахівці закликають владу країни відмовитися від планів повністю очистити місцевість, оскільки вони нездійсненні.

Більшість колишніх жителів префектури Фукусіма заявляють, що не повернуться до своїх будинків навіть після завершення робіт з дезактивації небезпечних районів.

У різних акціях протесту проти атомної енергетики бере участь рекордна кількість громадян Японії. В даний час в країні зупинені всі наявні АЕС, проте уряд розглядає можливість перезапуску деяких реакторів у разі їх відповідності новим жорстким нормам безпеки.

За словами фахівців, нова програма державних позик призведе до того, що кошти, виділені на ліквідацію наслідків аварії на АЕС «Фукусіма», складуть більше $ 80 млрд. На роботи може піти близько 30 років.