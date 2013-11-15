Видавці Forbes вивчають можливість його продажу - ЗМІ

Видавництво обговорює з Deutsche Bank AG можливість організації такої угоди.

Forbes Media розраховує отримати не менше 400 млн доларів від продажу однойменного журналу, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

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У повідомленні Bloomberg відзначається, що останнім часом багато видавців продають відомі журнали, у зв'язку з тим, що виручка від реклами і тиражів знижується через високу конкуренцію з боку інтернет-видань. Наприклад, у вересні 2013 року кредитори журналу Maxim продали його Darden Media Group.

Американський фінансово-економічний журнал Forbes, що з'явився в 1917 році, є одним з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих видань у світі. Тираж журналу в США перевищує 900 тис примірників.

В Україні Forbes видається з березня 2011 року.