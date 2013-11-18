У Єгипті потяг протаранив автомобілі на переїзді, загинули 24 людини

Потяг протаранив не менше трьох автомобілів, у тому числі мікроавтобус з пасажирами, на залізничному переїзді в передмісті Каїра, загинули 24 людини, ще 28 отримали поранення, передає в ніч на понеділок агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на єгипетські ЗМІ.

За їхніми даними, товарний поїзд слідував в столицю Єгипту з міста Бені-Суейф і врізався в автомобілі на переїзді в районі Гізи. Більшість загиблих - члени однієї сім'ї, які поверталися в мікроавтобусі після святкування весілля в Каїрі, повідомляє РИА Новости.

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Як розповів агентству глава єгипетських залізниць Хуссейн Закарія (Hussein Zakaria), у момент інциденту шлагбауми на переїзді були опущені, але автомобілі, незважаючи на це, продовжували перетинати шлях. Поліція почала розслідування інциденту.

Аналогічний випадок стався в Єгипті в листопаді 2012 року, коли поїзд Каїр - Асуан зіштовхнувся з автобусом на одному із залізничних переїздів у провінції Асьют. В автобусі знаходилося більше 60 школярів, вік більшості з них не перевищував шести років. В результаті трагедії загинули 50 людей, в основному діти, близько 20 пасажирів отримали важкі поранення.

Щорічно на дорогах Єгипту гинуть близько 10 тисяч осіб. Як правило, причинами ДТП стають поганий стан доріг і низька культура водіння.