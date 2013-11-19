Суд відпустив під заставу арештованого фотографа з судна Greenpeace
Суд у Санкт-Петербурзі виніс рішення про звільнення під заставу фотографа Дениса Синякова, фігуранта справи про НП на нафтоплатформі ”Прирозломна” в Печорському морі
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на організацію Greenpeace у своєму мікроблогу в Twitter.
”Калінінський суд Санкт-Петербурга ухвалив рішення випустити фотографа Дениса Синякова під заставу 2 мільйонів рублів”, - говориться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Калінінський суд Санкт-Петербурга відпустив під заставу фигурантку справи про НП на нафтоплатформі ”Прирозломна”, суднового лікаря Катерину Заспу.
Активісти Greenpeace спробували 18 вересня піднятися на нафтоплатформу ”Прирозломна” в Печорському морі для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці.
Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Всіх 30 затриманих було арештовано, серед них – громадянин України Руслан Якушев.
Після акції на ”Прирозломній” було порушено кримінальну справу про піратство, проте потім статтю було змінено на ”хуліганство”.
Спочатку заарештованих у справі про НП на ”Прирозломній” помістили в СІЗО Мурманська, потім їх перевели до Санкт-Петербурга.