Greenpeace: Росія перевозить екіпаж Arctic Sunrise у невідомому напрямку

30 активістів Greenpeace, затриманих у Росії після акції протесту на нафтовій платформі в Арктиці, перевезені з Мурманська у невідомому напрямку. Про це повідомляє міжнародна організація Greenpeace, передає радіо «Свобода».

Адвокат затриманих дізнався про перевезення підзахисних, коли намагався зустрітися з ними, зазначається в повідомленні.

Greenpeace наполягає на звільненні 28 своїх активістів і двох журналістів і називає їхнє затримання незаконним. Російські правоохоронці затримали їх після 18 вересня, коли екологи намагалися протестувати проти буріння нафтових свердловин в Арктиці.

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Попередні звинувачення в піратстві представники державного обвинувачення згодом змінили на «хуліганство».

Як повідомляв УНІАН, водночас вранці 11 листопада Слідчий комітет Росії заявив, що усіх заарештованих активістів "Грінпіс" із судна Artic Sunrise переводять з Мурманська до СІЗО Санкт-Петербурга.

«З урахуванням того, що інкриміновані діяння не належать до юрисдикції судів Мурманської області при розгляді кримінальної справи по суті, а слідчий орган дислоковано у місті Санкт-Петербург, ухвалено рішення про переведення усіх 30 обвинувачених до слідчих ізоляторів Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.