ЦВК РФ відмовила сімом самовисуванцям у президенти Росії

Центрвиборчком відмовив у реєстрації як кандидатам сімом самовисуванцям. Про це повідомляє Newsru з посиланням на "Эхо Москвы". Зокрема, відмовлено у висуненні Владимиру Буковському і Миколі Курьяновичу.

Буковському відмовлено в реєстрації групи виборців після емоційної дискусії, що тривала більш півгодини. "Пан Буковкський в представлених у ЦВК документах повідомив, що є письменником, але не надав документів, які підтверджують цей рід діяльності", - сказав секретар ЦВК. Він відзначив, що російське законодавство зобов`язує надавати такі документи.

Крім того, приводом для відмови стала наявність у Буковського посвідки на проживання у Великій Британії. Як заявив секретар ЦВК Микола Конкін, "це прямо виходить з довідки МЗС РФ".

Конституційний суд ще напередодні відмовив у розгляді скарги Володимира Кара-Мурзи, координатора ініціативної групи по висуненню Володимира Буковського кандидатом у президенти, вказавши на заборону особам з подвійним громадянством обиратися в органи влади.

Як заявив адвокат заявника Вадим Прохоров, Конституційний суд послався на те, що в оспорюваній нормі не немає ніякої правової невизначеності. Адвокат відзначив, що "суд навів певні аргументи, що скаргу немає чого розглядати, тому що і так зрозуміло, що громадянин, який має друге громадянство, не може балотуватися в органи влади".

Як відзначає Лента.ру, до збору підписів допущено тільки двох самовисуванців - лідера Російського народно-демократичного союзу (РНДС) і колишнього прем`єр-міністра Михайла Касьянова і лідера Демократичної партії Росії Андрія Богданова

У той же час ЦВК Росії зареєстрував сьогодні уповноважених представників партії СПС, що висунула кандидатом на пост президента РФ Бориса Нємцова. Зареєстровані також його уповноважені представники з фінансових питань і дано дозвіл на відкриття спеціального виборчого рахунку кандидата.

Нємцов став четвертим партійним висуванцем, що пройшов реєстрацію своїх уповноважених представників. Раніше цю процедуру пройшли лідер КПРФ Геннадій Зюганов, глава ЛДПР Володимир Жириновський і висуванець "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв. Проте, на відміну від представників цих партій, представлених в Держдумі, Нємцову для офіційної реєстрації кандидатом у президенти доведеться збирати 2 млн. підписів на свою підтримку.

В неділю, 23 грудня, завершується термін, коли партії можуть висувати своїх кандидатів. Їх кількість вже не збільшиться.