Син сенатора США поранив батька ножем і застрелився
04:01, 20 листопада 2013Світ
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Сенатор США від штату Вірджинія Крейг Дідс в критичному стані доставлений в лікарню, після того як на нього напав і поранив ножем власний син. Трагедія сталася в будинку сенатора.
У США син сенатора важко поранив батька і наклав на себе руки / Фото : zbroya.info
За даними поліції, 21-річний Остін Дідс з нез'ясованих причин напав на батька, а потім вистрілив у себе, пише ІТАР-ТАРС.
Від отриманого поранення син сенатора помер ще до приїзду медиків. Дідса-старшого доставили в Медичний центр Університету штату Вірджинія на вертольоті. Інших подробиць події поки не повідомлялося.
Губернатор штату Роберт Макдоннелл вже заявив, що "шокований тим, що трапилося".
Крейг Дідс є сенатором від штату Вірджинія з 2001 року.
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