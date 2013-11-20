Син сенатора США поранив батька ножем і застрелився

За даними поліції, 21-річний Остін Дідс з нез'ясованих причин напав на батька, а потім вистрілив у себе, пише ІТАР-ТАРС.

Від отриманого поранення син сенатора помер ще до приїзду медиків. Дідса-старшого доставили в Медичний центр Університету штату Вірджинія на вертольоті. Інших подробиць події поки не повідомлялося.

Губернатор штату Роберт Макдоннелл вже заявив, що "шокований тим, що трапилося".

Крейг Дідс є сенатором від штату Вірджинія з 2001 року.