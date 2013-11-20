Син сенатора США поранив батька ножем і застрелився

04:01, 20 листопада 2013
Світ
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Сенатор США від штату Вірджинія Крейг Дідс в критичному стані доставлений в лікарню, після того як на нього напав і поранив ножем власний син. Трагедія сталася в будинку сенатора.

пістолет / Фото : zbroya.info

За даними поліції, 21-річний Остін Дідс з нез'ясованих причин напав на батька, а потім вистрілив у себе, пише ІТАР-ТАРС.

Від отриманого поранення син сенатора помер ще до приїзду медиків. Дідса-старшого доставили в Медичний центр Університету штату Вірджинія на вертольоті. Інших подробиць події поки не повідомлялося.

Губернатор штату Роберт Макдоннелл вже заявив, що "шокований тим, що трапилося".

Крейг Дідс є сенатором від штату Вірджинія з 2001 року.

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