Рятувальні роботи в Ризі припинено
10:32, 24 листопада 2013Світ
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Рятувальні роботи на місці торгового центру Maxima в Ризі припинено, шанси знайти живих дорівнюють нулю
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Торговий центр Maxima, Рига / Фото: LETA
к передає РІА Новости, про це повідомила на брифінгу держсекретар МВС Латвії Ілзе Петерсоне-Годмане.
«Ми прийняли рішення призупинити роботи. Шанси знайти живих дорівнюють нулю», - сказала Петерсоне-Годмане.
На тему: Названа ймовірна причина обвалу даху супермаркету в Ризі
Повторне обвалення частини даху сталося в ТЦ під час проведення рятувальних робіт ввечері в суботу. Ніхто з рятувальників не постраждав.
Як повідомляв УНІАН, в результаті обвалення даху супермаркету в Ризі загинуло 53 людини, в тому числі 3 рятувальника, 29 осіб перебувають у лікарні - багато хто з них госпіталізовані у важкому стані.
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