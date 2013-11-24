Рятувальні роботи в Ризі припинено

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к передає РІА Новости, про це повідомила на брифінгу держсекретар МВС Латвії Ілзе Петерсоне-Годмане.

«Ми прийняли рішення призупинити роботи. Шанси знайти живих дорівнюють нулю», - сказала Петерсоне-Годмане.

На тему: Названа ймовірна причина обвалу даху супермаркету в Ризі

Повторне обвалення частини даху сталося в ТЦ під час проведення рятувальних робіт ввечері в суботу. Ніхто з рятувальників не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обвалення даху супермаркету в Ризі загинуло 53 людини, в тому числі 3 рятувальника, 29 осіб перебувають у лікарні - багато хто з них госпіталізовані у важкому стані.