Названа ймовірна причина обвалу даху супермаркету в Ризі

Найбільш ймовірна причина обвалення даху супермаркету в Ризі, в результаті якого загинули 18 людей, - порушення правил будівельної безпеки, зокрема, у проведенні робіт з озеленення на даху будівлі, повідомив журналістам місцевої програми LNT мер Риги Ніл Ушаков.

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НП сталася на вулиці Пріедайнес в супермаркеті "Максима" - обвалився дах площею 500 квадратних метрів, повідомляє РИА Новости.

За даними рятувальників, в результаті інциденту загинули 18 людей, серед яких троє рятувальників. Ще 40 людей постраждали, багато з них госпіталізовані у важкому стані. Точна кількість людей, які опинилися під завалами невідома.