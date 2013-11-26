Берлусконі заявив про нових свідків у справі Mediaset
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив про те, що має в своєму розпорядженні новими доказами своєї невинуватості і вимагає перегляду справи Mediaset, за яким він був засуджений на чотири роки в'язниці.
"У нас є документи, які дозволять нам вимагати перегляду процесу в Апеляційному суді, що гарантується конституцією. Йдеться про 12 показань свідків, з яких більше половини дають абсолютно нову інформацію", - заявив Берлусконі в понеділок на прес-конференції в штаб-квартирі своєї нової партії "Вперед, Італіє", передає РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ.
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У теж час політик не уточнив, коли збирається подавати до суду ці документи.
Верховний касаційний суд Італії 1 серпня підтвердив вирок, винесений раніше щодо Берлусконі Апеляційним судом у гучній справі про фінансові махінації в створеній ним медійній групі Mediaset.
Політик був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, при цьому термін ув'язнення йому було автоматично скорочено до одного року у зв'язку з законом про помилування від 2006 року.