Берлусконі заявив про нових свідків у справі Mediaset

"У нас є документи, які дозволять нам вимагати перегляду процесу в Апеляційному суді, що гарантується конституцією. Йдеться про 12 показань свідків, з яких більше половини дають абсолютно нову інформацію", - заявив Берлусконі в понеділок на прес-конференції в штаб-квартирі своєї нової партії "Вперед, Італіє", передає РІА Новости з посиланням на італійські ЗМІ.

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У теж час політик не уточнив, коли збирається подавати до суду ці документи.

Верховний касаційний суд Італії 1 серпня підтвердив вирок, винесений раніше щодо Берлусконі Апеляційним судом у гучній справі про фінансові махінації в створеній ним медійній групі Mediaset.

Політик був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, при цьому термін ув'язнення йому було автоматично скорочено до одного року у зв'язку з законом про помилування від 2006 року.