Берлусконі судитимуть у справі про підкуп сенаторів

На колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі чекає новий судовий процес у справі про звинувачення політика у підкупі сенаторів.

Розпочати слухання ухвалив сьогодні суд попереднього слідства в Неаполі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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Крім Берлусконі обвинуваченими проходять колишній видавець Вальтер Лавітола і екс-сенатор Серджо Де Грігоріо. Саме останній одержав від екс-прем'єра 3 млн євро, щоб вийти з правлячої коаліції Романо Проді, що призвело у 2007 році до чергової урядової кризи і відставки Проді з поста прем'єра. Де Грігоріо визнав факт отримання хабара. Посередником виступив Лавітола, який раніше намагався переховуватися за кордоном.

Адвокати Берлусконі заперечують всі звинувачення. Свідком у цьому справі виступає Проді. Слухання розпочнуться 11 лютого в Неаполі.