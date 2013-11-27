Біля узбережжя Туреччини стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,5 стався в середу в Чорному морі біля узбережжя Туреччини, повідомляє РІА Новости з посиланням на сайт Геологічної служби США.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 11 кілометрах на південний захід міста Мармараерглісі, осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

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Інформації про можливі руйнування і постраждалих не надходило.