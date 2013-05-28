Землетрус магнітудою 5,3 стався на Камчатці

22:26, 28 травня 2013
Світ
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Землетрус магнітудою 5,3 стався сьогодні ввечері на Камчатці, епіцентр землетрусу знаходився в 90 кілометрах на північний схід від Петропавловська-Камчатського, повідомляє Геологічна служба США.

Жертв і постраждалих немає, руйнування не зареєстровані

За інформацією сейсмологів, центр землетрусу знаходився на глибині 65,1 кілометра, поштовх магнітудою 5,3 стався в 16.25 за Гринвічем.

За даними МНС Росії, поштовхи до двох балів відчувалися в Петропавловську-Камчатському, жертв і постраждалих немає, руйнування не зареєстровані.

Раніше вранці біля південно-східного узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 5,6. Епіцентр землетрусу розташовувався в 150 кілометрах на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 41 кілометр під морським дном.

Землетрус стався в тому ж районі, де з 19 травня реєструється рій сейсмічних подій магнітудою до 6,4. Фахівці вважають, що до кінця травня тут можливе виникнення землетрусу магнітудою понад 7.

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