Землетрус магнітудою 5,3 стався на Камчатці

За інформацією сейсмологів, центр землетрусу знаходився на глибині 65,1 кілометра, поштовх магнітудою 5,3 стався в 16.25 за Гринвічем.

За даними МНС Росії, поштовхи до двох балів відчувалися в Петропавловську-Камчатському, жертв і постраждалих немає, руйнування не зареєстровані.

Раніше вранці біля південно-східного узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 5,6. Епіцентр землетрусу розташовувався в 150 кілометрах на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 41 кілометр під морським дном.

Землетрус стався в тому ж районі, де з 19 травня реєструється рій сейсмічних подій магнітудою до 6,4. Фахівці вважають, що до кінця травня тут можливе виникнення землетрусу магнітудою понад 7.