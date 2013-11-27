Обама помилував на честь дня Подяки індиків Попкорна і Карамель

Цього року честь стати головними індиками країни випала уродженцям штату Міннесота, лідера індустрії птахівництва США. Протягом місяців, що передують святу, президентських птиць, які вилупилися на початку липня, спеціально тренували перед відповідальним заходом, повідомляє РІА Новости.

Національного індика і його «дублера», необхідного на випадок, якщо головний птах відмовиться вести себе відповідно до нагоди, американці обирали на сторінці Білого дому в Facebook.

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Несподіванок коротка церемонія, яка щорічно проходить по одному і тому ж сценарію, в якій президент взяв участь з дочками Сашею і Малією, не принесла.

«Офіційно оголошую, що Попкорн виграв у напруженій боротьбі і довів, що навіть індик зі смішним ім`ям може знайти своє місце в політиці», - сказав президент США. « Звільняємо тебе від журавлинного соусу і начинки», - проголосив глава держави.

Він привітав з наступаючим святом (цього року воно випадає на 28 листопада) американців і подякував військовослужбовцям своєї країни, що несуть службу в інтересах батьківщини. Обама нагадав, що день Подяки - це час, коли необхідно допомагати нужденним, і повідомив, що пізніше він з дружиною та доньками продовжить традицію благодійності: відвідає організацію, що допомагає бідним, та передасть їм пару індичок з Міннесоти, яким пощастило менше, ніж Попкорну і Карамелі.

Помилувані птиці за традицією майбутній місяць різдвяних і новорічних свят проведуть в маєтку Джорджа Вашингтона. Після свят птиці переїдуть доживати свій вік в маєток Морвен парк.