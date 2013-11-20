Обама вручив Президентську медаль свободи Клінтону

Екс-президент Білл Клінтон, колишній сенатор Річард Лугар, лауреат Нобелівської премії з хімії Маріо Моліна, популярна телеведуча Опра Уїнфрі, ряд інших політичних і громадських діячів, видатних представників науки, культури і спорту удостоєні найвищої цивільної нагороди США - Президентської медалі свободи. Почесні нагороди їм вручив у Білому домі президент Барак Обама, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Виступаючи на урочистій церемонії, він нагадав, що список володарів Президентської медалі свободи включає вже 500 осіб, в числі яких чимало прославлених політиків, громадських діячів. "Однак у нинішньому році вручення нагороди має особливе значення, оскільки виповнюється 50 років з того моменту, як вона була заснована президентом Кеннеді", - сказав Обама.

Насправді Медаль свободи була заснована за рішенням президента Гаррі Трумена ще в 1945 році для нагородження осіб, які відзначилися під час бойових дій. А в 1963 році Джон Кеннеді змінив статут нагороди. Її стали присуджувати у мирний час за "особливий внесок у забезпечення безпеки і національних інтересів США, у зміцнення миру в усьому світі, у розвиток культури чи інші важливі суспільні і особисті починання". Вручити медаль може тільки особисто президент країни.

Відзначаючи заслуги нинішніх лауреатів, Обама нагадав, що 42 -й президент США Білл Клінтон, який займав крісло в Білому домі з 1993 по 2001 рік, і зараз продовжує активну громадську діяльність, зокрема в розвитку економіки й охорони здоров'я в бідних країнах. "Заснований ним фонд допоміг зберегти і поліпшити життя буквально сотень мільйонів людей", - сказав глава американської адміністрації.

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Світ також став кращим і безпечнішим завдяки іншому відомому політику - колишньому сенаторові - республіканцеві Річарду Лугару, а точніше його програмі з надання сприяння колишньому Радянському Союзу в ліквідації озброєнь, що залишилися у спадок від "холодної війни", сказав Обама. Він також не забув особисто подякувати Лугару за те, що вісім років тому той "взяв його, тоді ще молодого сенатора, під своє крило". Коли Обама був обраний до Конгресу від штату Іллінойс, Лугар став одним з його наставників у сенатському комітеті з іноземних справ і неодноразово брав його з собою в ділові поїздки, у тому числі в Росію.

Президент також вказав на видатні заслуги колишнього головного редактора газети "Вашингтон пост" Бенджаміна Бредлі, який в 1970-ті роки не побоявся схвалити публікацію "документів Пентагона" про війну у В'єтнамі і матеріалів про Уотергейтський скандал, що спричинили відставку президента Річарда Ніксона. "З цього почалася нова епоха журналістики розслідувань, яка тримає американських лідерів під контролем і нагадує нам, що свобода в нашій країні ґрунтується на свободі преси", - сказав Обама.

Він також вручив Президентську медаль свободи правозахисниці Глорії Стайнем, баптистському священику Корду Тінделу Вівайну, легенді американського бейсболу Ерні Бенксу, джазовому музиканту Артуро Сандовалу. Посмертно нагороди удостоєні перша американська жінка-астронавт Саллі Райд, колишній сенатор Деніель Іноуей і соратник Мартіна Лютера Кінга правозахисник Байард Растін.

Цього разу серед лауреатів не виявилося іноземців. Раніше Президентська медаль свободи була вручена, зокрема, Маргарет Тетчер, Нельсону Манделі, Вацлаву Гавелу, Анвару Садату, Шимону Пересу, Гельмуту Колю і Ангелі Меркель. Нинішній канцлер Німеччини отримала цю нагороду від Обами в 2011 році.