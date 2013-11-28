На півдні Киргизії стався землетрус, жертв немає

Землетрус магнітудою 4.9 стався вранці в четвер у Алайському районі Ошської області Киргизії, повідомив РІА Новости представник прес-служби МНС республіки.

"За даними інституту сейсмології національної академії наук, стався підземний поштовх магнітудою 4.9. Осередок землетрусу розташовувався на території Киргизстану, у 125 кілометрах на південний схід від південної столиці республіки міста Ош", - повідомив співрозмовник агентства.

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За даними прес-служби, до цього моменту в МНС республіки не надходило даних про жертви і руйнування.

У жовтні 2008 року киргизьке село Нура, розташоване в цьому ж районі, біля киргизько-китайського кордону, було майже дощенту зруйновано нічним 8-бальним поштовхом. Тоді у Нурі загинуло 75 людей, ще 150 отримали поранення.