Біля берегів Чилі стався другий землетрус за дві доби

Землетрус магнітудою 6,6 стався біля узбережжя центральної частини Чилі, повідомляє РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США.

Підземні поштовхи були зафіксовані в 20.03 у четвер за місцевим часом (03.03 мск в п'ятницю). Епіцентр землетрусу розташовувався в 65 кілометрах на південний захід міста Кокімбо, його осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування не повідомляється. Попередження про загрозу виникнення цунамі не надходило.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 5,6 стався в центральній частині Чилі в середу, 30 жовтня.

Епіцентр землетрусу, зафіксованого в 6.51 мск, розташовувався в 18 кілометрах на схід від міста Констітусьон. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 35 кілометрів.

Постраждалих немає.