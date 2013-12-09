Президент Німеччини бойкотуватиме олімпіаду в Сочі

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на журнал Der Spiegel, "це рішення слід інтерпретувати як критику порушень прав людини і протест проти репресій опозиції в Росії".

Йоахім Гаук в той же час намагається показати, що його відмова від поїздки в Сочі не є неповагою до німецьких атлетів. Він має намір прийняти їх після повернення з Олімпіади 24 лютого в Мюнхені, пише Der Spiegel.

З часу приходу на посаду президента ФРН у березні 2012 року Гаук ще жодного разу не відвідував РФ з офіційним візитом. В той же час він неодноразово виступав з критикою порушення прав людини та утисків опозиційних ЗМІ в Росії.

У червні минулого року Гаук відмовився від запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Офіційною причиною були названі проблеми з робочим графіком.