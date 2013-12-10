Віце-президент Єврокомісії не поїде на Олімпіаду в Сочі-2014 через дискримінацію

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

«Я, звісно, не поїду в Сочі доти, доки меншини в Росії будуть перебувати під тиском нинішнього російського законодавства», - зазначила Редінг.

Як повідомляв УНІАН, президент Німеччини Йоахім Гаук також заявив, що не поїде на зимові Олімпійські ігри в Сочі-2014. За словами прес-секретаря Президента ФРН, рішення не означає бойкоту, а випадки відмови від відвідання зимових Олімпійських ігор німецькими президентами мали місце і в минулому.