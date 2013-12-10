Віце-президент Єврокомісії не поїде на Олімпіаду в Сочі-2014 через дискримінацію
19:07, 10 грудня 2013Світ
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Віце-президент Європейської комісії Вівіан Редінг не відвідуватиме Олімпіаду в Сочі-2014 через дискримінацію меншин у Росії
Вів’єн Редінг не приваблює Олімпіада в Сочі-2014 / Фото sochi2014.com
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
«Я, звісно, не поїду в Сочі доти, доки меншини в Росії будуть перебувати під тиском нинішнього російського законодавства», - зазначила Редінг.
Як повідомляв УНІАН, президент Німеччини Йоахім Гаук також заявив, що не поїде на зимові Олімпійські ігри в Сочі-2014. За словами прес-секретаря Президента ФРН, рішення не означає бойкоту, а випадки відмови від відвідання зимових Олімпійських ігор німецькими президентами мали місце і в минулому.
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