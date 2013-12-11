Журнал TIME назвав Людиною року Папу Франциска

Папа Франциск, перший єзуїтський понтифік, який завоював серця людей і заголовки газет своїми скромністю та смиренням, був названий журналом TIME Людиною року-2013.

Видання обирає людину року за тим, хто, на думку редакторів, найбільше вплинув на життя планети.

Прес-секретар Ватикану отець Федеріко Ломбарді заявив, що "Понтифік не намагався прославитися чи отримати почесті Але якщо вибір людиною року допомагає поширювати послання Євангелія - повідомлення про Божу любов до всіх - він, безумовно, радий".

Аргентинець був вибраний папою в березні через кілька тижнів після несподіваного зречення свого попередника, Папи Бенедикта.