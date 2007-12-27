Вибух на нафтопроводі в Нігерії: 45 людей згоріли живцем
09:40, 27 грудня 2007Світ
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Більшість жертв - жінки й діти
45 осіб згоріли через вибух на нафтопроводі на околиці найбільшого нігерійського міста Лагоса.
Пожежа палає вже кілька годин, і вогнеборці не можуть з нею впоратися, передає ICTV.
Інцидент стався, коли місцеві мешканці збирали нафту зі саморобної врізки в трубу.
За словами очевидців, більшість жертв вибуху - жінки й діти, які прийшли до нафтопроводу з каністрами, щоб зібрати трохи "безкоштовної" нафти.
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