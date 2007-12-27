Вибух на нафтопроводі в Нігерії: 45 людей згоріли живцем

45 осіб згоріли через вибух на нафтопроводі на околиці найбільшого нігерійського міста Лагоса.

Пожежа палає вже кілька годин, і вогнеборці не можуть з нею впоратися, передає ICTV.

Інцидент стався, коли місцеві мешканці збирали нафту зі саморобної врізки в трубу.

За словами очевидців, більшість жертв вибуху - жінки й діти, які прийшли до нафтопроводу з каністрами, щоб зібрати трохи "безкоштовної" нафти.