Вибух на нафтопроводі в Нігерії: 45 людей згоріли живцем

09:40, 27 грудня 2007
Світ
717 0

Більшість жертв - жінки й діти

45 осіб згоріли через вибух на нафтопроводі на околиці найбільшого нігерійського міста Лагоса.

Пожежа палає вже кілька годин, і вогнеборці не можуть з нею впоратися, передає ICTV.

Інцидент стався, коли місцеві мешканці збирали нафту зі саморобної врізки в трубу.

За словами очевидців, більшість жертв вибуху - жінки й діти, які прийшли до нафтопроводу з каністрами, щоб зібрати трохи "безкоштовної" нафти.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter