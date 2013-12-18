Папа Франциск відсвяткував свій день народження з безхатченками

Безхатченки, котрі мешкають поблизу собору Святого Петра у Римі, потрапили до понтифіка вранці. Разом із ними папа розділив свій сніданок, пише gazeta.ru.

Один із гостей прийшов разом із вірним йому собакою. Тварину також радо прийняли у Ватикані.

Трапеза у день народження понтифіка практично не відрізнялася від щоденної і була досить скромна.