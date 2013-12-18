Папа Франциск відсвяткував свій день народження з безхатченками
05:26, 18 грудня 2013Світ
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Папа Римський Франциск відсвяткував свій 77-й день народження. У цей день він запросив до себе в гості 3-х безхатченків.
Безхатченки, котрі мешкають поблизу собору Святого Петра у Римі, потрапили до понтифіка вранці. Разом із ними папа розділив свій сніданок, пише gazeta.ru.
Один із гостей прийшов разом із вірним йому собакою. Тварину також радо прийняли у Ватикані.
Трапеза у день народження понтифіка практично не відрізнялася від щоденної і була досить скромна.
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