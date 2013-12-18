У Туреччині проведена масштабна антикорупційна операція "Великий хабар"

Турецьке управління по боротьбі з фінансовими злочинами провело 17 грудня о Стамбулі і Анкарі операцію "Великий хабар" із затримання осіб, причетних до великих махінацій - відмиванню грошей, корупції і контрабанді золота.

Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету "Радикал", під варту взято більше 50 підозрюваних, у тому числі сини міністрів внутрішніх справ та економіки, а також міністра у справах навколишнього середовища та містобудування. У генпрокуратурі порушуються справи і проти самих міністрів "за звинуваченням у хабарництві", пише "Радикал". Обшуки проведені в офісах турецького державного банку "Халк Банкас", затримана дружина генерального директора банку.

З посади зняті п'ятеро начальників основних департаментів Управління безпеки. Як повідомив телеканал Сі-Ен-Ен Тюрк, своїх посад позбулися, зокрема, керівники департаментів з боротьби з фінансовими злочинами, організованою злочинністю, з тероризмом і з контрабандою.

"Туреччина сьогодні прокинулася в стані шоку", - відзначає газета "Хюррієт". Серед затриманих - багато високопоставлених чиновників, вказує видання.

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За даними ЗМІ, спостереження за підозрюваними тривало протягом року. Слідом за цим 300 поліцейських приступили рано вранці у вівторок до безпрецедентно масштабної операції по затриманню підозрюваних, серед яких багато високопоставлених чиновників, підприємців і банківських співробітників. Підготовка до операції трималася органами національної безпеки в суворій секретності, і про неї не знали навіть члени уряду.

В даний час почалися слідчі заходи, які, як зазначає газета "Хюррієт", ведуться з різних напрямків залежно від характеру правопорушень.