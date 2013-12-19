Лондон продовжить блокувати питання створення об'єднаних збройних сил ЄС - ЗМІ

Офіційний Лондон заблокує будь-яку ініціативу щодо створення об'єднаних збройних сил ЄС. Це знову підтвердив британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На брюссельському саміті лідери 28 країн Євросоюзу вперше з 2008 року обговорювали питання оборони.

"Для держав розумно співпрацювати в оборонній сфері, щоб забезпечувати нашу безпеку. Це в наших інтересах", - підкреслив Кемерон.

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"Однак для ЄС не є сприятливим мати загальні військові потужності, армію, ВПС і все інше", - зазначив британський прем'єр-міністр після прибуття до Брюсселя.

У ЄС група держав на чолі з Великобританією (до неї входять також Болгарія, Румунія і Греція) традиційно виступає за абсолютне лідерство НАТО в оборонних питаннях і не бачить необхідності в незалежній військовій політиці ЄС.