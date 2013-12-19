Кратер на Меркурії отримав ім'я Джона Леннона

Міжнародний астрономічний союз затвердив назви десяти кратерів на Меркурії - тепер на карті планети з'явилися імена рок-музиканта Джона Леннона, композитора Гектора Берліоза, співака Енріко Карузо та інших композиторів, письменників і художників. Про це повідомляє РІА «Новости».

До теперішнього часу власні імена отримали понад 300 кратерів на Меркурії. Згідно з правилами Міжнародного астрономічного союзу - єдиної організації, уповноваженої присвоювати імена космічним об'єктам - кратери на цій планеті повинні отримувати назви на честь художників, музикантів, письменників і поетів.

За пропозиціями команди зонда "Мессенджер", який вийшов на орбіту навколо планети у березні 2011 року, союз вже надав назви 114 кратерам.

В черговий "порції" з десяти назв - ім'я американського драматурга і поетеси Наталі Барні, американського письменника Трумена Капоте, який прославився романом "Сніданок у Тіффані", німецького письменника Еріха-Марії Ремарка. Музика представлена іменами французького композитора - романтика Гектора Берліоза, італійського тенора Енріко Карузо, а також знаменитого поета і співака з групи Beatles Джона Леннона.

На Меркурії тепер є кратер, названий на честь американського скульптора Олександра Колдера, творця кінетичних скульптур - "мобілів", а також скульптора-маньєриста XVI століття Джованні Джамболонья. До числа меркуріанський живописців приєдналися бельгієць Джеймс Енсор і французька художниця Марія Елена Вієйра-да-Сілва.