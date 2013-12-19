У Японії підрахували збиток від можливого потужного землетрусу в районі Токіо

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на оприлюднену оновлену доповідь спеціальної урядової комісії.

Згідно з опублікованим прогнозом, який був переглянутий вперше за останні вісім років, потужний землетрус у південній частині столичної префектури може відбутися протягом найближчих 30 років з вірогідністю до 70%.

Жертвами стихійного лиха можуть стати не менше 23 тисяч чоловік. При цьому, за оцінкою експертів від 2004 року, число можливих жертв землетрусу було вдвічі менше - майже 12 тисяч чоловік.

На думку урядової комісії, при руйнівних підземних поштовхах та пожежах, що виникнуть після них, постраждають понад 123 тисяч людей, майже 610 тисяч будівель буде знищено.

Прямий збиток від землетрусу оцінюється експертами в 456,32 мільярда доларів. Збитки від падіння компаній в промисловій сфері та сфері послуг протягом наступного року оцінюються в додаткові 461,13 мільярда доларів. Таким чином, загальний збиток може перевищити 917,45 мільярда доларів.

При цьому, в документі підкреслюється, що число жертв можна скоротити майже в 10 разів - до 2,3 тисячі осіб - за рахунок будівництва житлових будинків з підвищеною стійкістю до землетрусів і пожеж. Крім цього, вже в даний час вивчається можливість створення додаткових притулків для постраждалих у разі землетрусу.