У Лондоні під час вистави обвалився театр: десятки постраждалих (відео)

00:58, 20 грудня 2013
Світ
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Не менш 30 людей отримали поранення при обваленні в театрі Apollo в центрі Лондона.

Не менш 30 людей отримали поранення при обваленні в театрі Apollo в центрі Лондона Фото news.sky.com

За різними даними, в театрі прямо під час вистава обвалилася частина стелі або балкон, пише РІА Новости.

Медики уточнюють, що більшість постраждалих отримали легкі травми - поки ніхто не був госпіталізований.

Повідомляється, що після обвалення під завалами залишаються люди.

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