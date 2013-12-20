У Лондоні під час вистави обвалився театр: десятки постраждалих (відео)
00:58, 20 грудня 2013Світ
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Не менш 30 людей отримали поранення при обваленні в театрі Apollo в центрі Лондона.
Не менш 30 людей отримали поранення при обваленні в театрі Apollo в центрі Лондона Фото news.sky.com
За різними даними, в театрі прямо під час вистава обвалилася частина стелі або балкон, пише РІА Новости.
Медики уточнюють, що більшість постраждалих отримали легкі травми - поки ніхто не був госпіталізований.
Повідомляється, що після обвалення під завалами залишаються люди.
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