У Лондоні під час вистави обвалився театр: десятки постраждалих (відео)

За різними даними, в театрі прямо під час вистава обвалилася частина стелі або балкон, пише РІА Новости.

Медики уточнюють, що більшість постраждалих отримали легкі травми - поки ніхто не був госпіталізований.

Повідомляється, що після обвалення під завалами залишаються люди.