У масштабному ДТП в Москві загинув віце-прем'єр Дагестану

Джерело в правоохоронних органах Дагестану повідомив, що в аварії загинули Махач і його дружина, їх діти госпіталізовані, передає РІА Новости.

"За попередніми даними, в ДТП загинули три людини. У числі загиблих - заступник голови уряду республіки Дагестан Гаджі Махач", - сказав представник прес-служби столичної поліції.

У свою чергу в прес-службі Державтоінспекції Москви повідомили, що аварію спровокував автомобіль Mercedes GL.

"Автомобіль Mercedes GL рухався по Кутузовському проспекту у бік області, в районі будинку 33 він зіткнувся з бетонними блоками на розділовій смузі, після чого виїхав на смугу зустрічного руху. Там Mercedes зіткнувся з автомобілями Chery, Chevrolet Express і Mini Cooper. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, з них троє дітей, і троє загинули", - сказав представник прес-служби.