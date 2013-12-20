Проти кіностудії Люка Бессона почали розслідування

Розслідування доручено центральному управлінню по боротьбі з корупцією, фінансовими і податковими злочинами, його мета - встановити, чи мало місце розкрадання держкоштів, повідомляє РІА Новости з посиланням на французькі ЗМІ.

Будівництво сучасної кіностудії, яка відкрилася у вересні 2012 року, коштувало більше 160 мільйонів євро і частково фінансувалося з державної скарбниці.

Рішення про відкриття попереднього розслідування було ухвалене після доповіді Рахункової палати, який надійшов на розгляд міністра юстиції Франції Крістіан Тобіра.

У компанії Бессона EuropaCorp заявили, що студія стала жертвою зведення політичних рахунків. За інформацією джерел, рішення про фінансування проекту з боку держави було прийнято в 2008 році зі схвалення Ніколя Саркозі, який обіймав у той час найвищий державний пост.