Меркель задоволена звісткою про помилування Ходорковського

"Я на кожній зустрічі обговорювала це питання і говорила, що Ходорковського потрібно звільнити, і я рада, що це тепер відбувається", - сказала Меркель після закінчення першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі, пише РІА Новости.

На тему: Путін пообіцяв помилувати Ходорковського найближчим часом

Путін у четвер повідомив, що отримав прохання Ходорковського про помилування і найближчим часом буде підписано відповідний указ.

Володимир Путін відзначив, що Ходорковський вже провів у місцях позбавлення волі понад 10 років.