Меркель задоволена звісткою про помилування Ходорковського
03:05, 20 грудня 2013Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила задоволення у зв'язку із заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що незабаром буде підписаний указ про помилування екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського.
Путін заявив, що незабаром буде підписаний указ про помилування Михайла Ходорковського
"Я на кожній зустрічі обговорювала це питання і говорила, що Ходорковського потрібно звільнити, і я рада, що це тепер відбувається", - сказала Меркель після закінчення першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі, пише РІА Новости.
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Путін у четвер повідомив, що отримав прохання Ходорковського про помилування і найближчим часом буде підписано відповідний указ.
Володимир Путін відзначив, що Ходорковський вже провів у місцях позбавлення волі понад 10 років.
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