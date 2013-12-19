Путін пообіцяв помилувати Ходорковського найближчим часом

Екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський написав прохання про помилування, найближчим часом буде підписано відповідний указ, повідомив журналістам президент Росії Володимир Путін після великої щорічної прес-конференції, повідомляє РИА Новости.

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«Він (Ходорковський) посилається на обставини гуманітарного характеру», - сказав Путін.

За словами президента, найближчим часом це клопотання буде задоволено.