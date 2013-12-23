В Ізраїлі на бомбі підірвався пасажирський автобус

На щастя, ніхто не постраждав, пише ТСН.

Справа в тому, що вибуховий пристрій вчасно помітили і вивели всіх пасажирів із салону. Бомба спрацювала, коли її вже знешкоджували фахівці, передає Associated Press.

"Певно, що мова йде про спробу здійснення теракту", - заявили в правоохоронних органах Ізраїлю.