В Ізраїлі на бомбі підірвався пасажирський автобус
02:51, 23 грудня 2013Світ
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У неділю, 22 грудня, в ізраїльському місті Бат-Ям, передмісті Тель-Авіва прогримів вибух: у повітря злетів пасажирський автобус.
Бомба спрацювала, коли її вже знешкоджували фахівці Фото ТСН
На щастя, ніхто не постраждав, пише ТСН.
Справа в тому, що вибуховий пристрій вчасно помітили і вивели всіх пасажирів із салону. Бомба спрацювала, коли її вже знешкоджували фахівці, передає Associated Press.
"Певно, що мова йде про спробу здійснення теракту", - заявили в правоохоронних органах Ізраїлю.
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