В Ізраїлі на бомбі підірвався пасажирський автобус

02:51, 23 грудня 2013
Світ
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У неділю, 22 грудня, в ізраїльському місті Бат-Ям, передмісті Тель-Авіва прогримів вибух: у повітря злетів пасажирський автобус.

Ізраїль вибух автобуса Фото ТСН

На щастя, ніхто не постраждав, пише ТСН.

Справа в тому, що вибуховий пристрій вчасно помітили і вивели всіх пасажирів із салону. Бомба спрацювала, коли її вже знешкоджували фахівці, передає Associated Press.

"Певно, що мова йде про спробу здійснення теракту", - заявили в правоохоронних органах Ізраїлю.

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