Глава МВФ у майбутньому може поборотися за посаду президента Франції

"Майбутнє покаже", - відповіла вона на питання про подібну перспективу, що прозвучав під час її недільного інтерв'ю американській телекомпанії NBC.

Втім, поки Лагард думає «не про президентство, а про свою нинішню роботу", передає ІТАР-ТАРС.

"Мені ще належить займатися нею кілька років", - сказала 57-річна француженка, яка очолила МВФ у липні 2011 року.

До теперішнього часу вона відпрацювала на цій посаді рівно половину покладеного п'ятирічного терміну, а до призначення в Фонд була міністром економіки і фінансів Франції.

Якщо Лагард вирішить брати участь у президентських виборах, які наступного разу відбудуться в республіці в 2017 році, то буде балотуватися від опозиційної партії Союз на підтримку народного руху і складе конкуренцію нинішньому главі держави, соціалісту Франсуа Олланду.