Едвард Сноуден заявив, що його місію виконано

Екс-співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден, який викрив програми масового стеження Агентства національної безпеки США та іншу розвідувальну інформацію, в інтерв'ю виданню Washington Post заявив, що його місію виконано, передає РИА Новости.

"Для мене, в сенсі особистого задоволення, місія вже завершена. Я вже переміг. Щойно журналісти змогли працювати (з наданими їм документами), все, що я намагався робити, було визнано значущим. Пам'ятайте: я не хотів змінити суспільство. Я хотів дати суспільству шанс змінити себе", - заявив Сноуден .

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Викриття Сноудена привели до низки міжнародних скандалів. Так, стало відомо, що спецслужби США стежили за лідерами низки країн, у тому числі тих, які традиційно є близькими союзниками США. Діяльність Сноудена призвела до того, що президент Барак Обама розпорядився виробити пропозиції щодо реформи американської розвідки. У грудні комісія, створена для цих цілей, представила доповідь, в якій рекомендувала президенту затвердити чіткі критерії спостереження за закордонними лідерами.

У червні цього року Сноуден передав газетам Washington Post і Guardian ряд секретних матеріалів про програми стеження спецслужб США і Великобританії в інтернеті. За даними АНБ , ву розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня перебував в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". У серпні він отримав тимчасовий притулок у Росії строком на один рік.