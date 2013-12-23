Сноуден знову заявив через німецькі ЗМІ про бажання мешкати в Німеччині

Як передає РІА Новости, фрагмент письмового інтерв`ю з викривачем спецслужб, узятого по електронній пошті, в неділю опублікував німецький журнал Stern.

В даний час Сноуден мешкає в Росії, де влітку йому надали притулок терміном на один рік. Він звертався за притулком до цілої низки країн. Нещодавно він написав відкритого листа народу і владі Бразилії, в якому запропонував допомогу в розслідуванні стеження з боку США в обмін на політичний притулок. Готовий він був переїхати і до Німеччини, де його викриття спричинили великий суспільний резонанс. Сноуден висловив готовність розповісти німецьким слідчим про діяльність американських спецслужб, якщо йому гарантують безпечне перебування у ФРН.

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«Ніхто в німецькому уряді серйозно не думає, що США підуть на будь-які санкції проти Німеччини, якщо вона надасть притулок відомому критикові протизаконного спостереження. Це б нашкодило США більше, ніж Німеччині», - заявив Сноуден.

Екс-співробітник ЦРУ зазначив, що задоволений тим, які дебати щодо правової основи роботи розвідників почалися по всьому світу завдяки його викриттям.

«Зміна відбувається, але не в одну мить», - зауважив він.

При цьому Сноуден висловив сумнів в тому, що американський конгрес дійсно проведе серйозну реформу законодавства про спецслужби.

«Члени комітету конгресу з секретних служб як і раніше скоріше тріумфально вітають розвідслужби, аніж тримають їх під контролем», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо діяльності спецслужб США на території Німеччини вибухнув ще влітку. Спочатку американське Агентство національної безпеки звинувачували в тому, що воно збирало дані про мільйони громадян ФРН. А два місяці тому стало відомо, що спецслужба впродовж кількох років могла прослуховувати мобільний телефон канцлера ФРН Ангели Меркель та інших німецьких політиків.