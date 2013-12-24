Тисячі людей загинули під час зіткнень в Південному Судані - ООН
Тисячі людей загинули за весь час збройних повстань в республіці Південний Судан, заявив сьогодні координатор гуманітарної допомоги ООН в цій країні Тобі Ланцер.
«Я анітрохи не сумніваюся в тому, що загинули тисячі людей», - заявив журналістам Ланцер, його слова цитує РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
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Раніше ООН повідомляло про 500 загиблих у цьому конфлікті. Зіткнення в столиці Південного Судану Джубі почалися в ніч на 16 грудня. У боях брали участь підрозділи збройних сил, що належать до різних племінним угрупованням. Президент Південного Судану Салва Кіір заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши колишнього віце-президента країни Рієка Машара в його організації. На даний момент повстанці під керівництвом Машара захопили ряд міст на півночі країни, в тому числі території, де зосереджені основні запаси нафти Південного Судану.