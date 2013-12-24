Тисячі людей загинули під час зіткнень в Південному Судані - ООН

«Я анітрохи не сумніваюся в тому, що загинули тисячі людей», - заявив журналістам Ланцер, його слова цитує РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Читайте також: Троє миротворців загинули при нападі на базу ООН в Південному Судані

Раніше ООН повідомляло про 500 загиблих у цьому конфлікті. Зіткнення в столиці Південного Судану Джубі почалися в ніч на 16 грудня. У боях брали участь підрозділи збройних сил, що належать до різних племінним угрупованням. Президент Південного Судану Салва Кіір заявив, що в країні відбулася спроба державного перевороту, звинувативши колишнього віце-президента країни Рієка Машара в його організації. На даний момент повстанці під керівництвом Машара захопили ряд міст на півночі країни, в тому числі території, де зосереджені основні запаси нафти Південного Судану.