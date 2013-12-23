Ходорковський заявив, що «ймовірно» буде жити в Швейцарії

Ходорковський при цьому додав, що має намір обговорити зі своєю дружиною Інною питання можливого переїзду до Швейцарії, за інформацією Bloomberg повідомляє РИА Новости.

Агентство також повідомляє, що дружина Ходорковського, як очікується, у вівторок прибуде до Німеччини.

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Раніше Ходорковський заявляв, що поки не знає, як довго залишатиметься в Німеччині, і навіть ще не порадився щодо цього зі своєю сім'єю. За його словами, йому дали візу на рік.

Указ про помилування Ходорковського президент Росії підписав в п'ятницю, і в той же день екс-глава ЮКОСа вийшов на свободу. Термін його ув'язнення - 10 років 10 місяців - закінчувався в серпні 2014 року. Відразу після звільнення Ходорковський на приватному літаку прилетів до Берліна.