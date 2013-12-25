У Ватикані вперше з Різдвом привітали один одного два Папи (відео)
02:25, 25 грудня 2013Світ
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У Ватикані з Різдвом одне одного привітали два Папи Римські.
Обидва Папи Римські привітали один одного із Різдвом
Франциск завітав до свого попередника, Бенедикта XVI, повідомляє ТСН.
Вони разом помолилися в дзвіниці монастиря, де мешкає понтифік, що зрікся престолу наприкінці зими.
Потім Папи півгодини поговорили віч-на-віч.
На прощання Франциск попросив попередника молитися за нього, а Бенедикт відповів, що постійно тільки це й робить.
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