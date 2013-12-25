У Ватикані вперше з Різдвом привітали один одного два Папи (відео)

Франциск завітав до свого попередника, Бенедикта XVI, повідомляє ТСН.

Вони разом помолилися в дзвіниці монастиря, де мешкає понтифік, що зрікся престолу наприкінці зими.

Потім Папи півгодини поговорили віч-на-віч.

На прощання Франциск попросив попередника молитися за нього, а Бенедикт відповів, що постійно тільки це й робить.