У Ватикані вперше з Різдвом привітали один одного два Папи (відео)

02:25, 25 грудня 2013
Світ
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У Ватикані з Різдвом одне одного привітали два Папи Римські.

ПапаФранциск і Папа Бенедикт XVI

Франциск завітав до свого попередника, Бенедикта XVI, повідомляє ТСН.

Вони разом помолилися в дзвіниці монастиря, де мешкає понтифік, що зрікся престолу наприкінці зими.

Потім Папи півгодини поговорили віч-на-віч.

На прощання Франциск попросив попередника молитися за нього, а Бенедикт відповів, що постійно тільки це й робить.

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