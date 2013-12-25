У Єгипті заарештували екс-прем'єра

Канділ очолював уряд Єгипту при президентовіі Мохаммеді Мурсі, пише Лента.ру.

Повідомляється, що колишній прем'єр-міністр був затриманий в пустелі при спробі втекти в Судан. У момент затримання він перебував у компанії контрабандистів, уточнюють в МВС.

Суд засудив Хішама Канділа до року позбавлення волі у квітні 2013 року, коли він ще очолював уряд. Канділ звинувачувався в невиконанні судового рішення про націоналізацію компанії Tanta Flax and Oil, приватизованої за ціною нижче ринкової ще при Хосні Мубараку в 2005 році.

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2 липня Канділ програв апеляцію і був відсторонений від виконання своїх обов'язків, а у вересні вирок був підтверджений і наступною інстанцією. Як пише Jerusalem Post, до теперішнього моменту Канділ міг ховатися на квартирі в Гізі.

Незадовго до повалення Мурсі Хішама Канділа називали людиною, яка буде вести переговори з опозицією від імені влади. У травні 2013 року в Каїрі був обстріляний автомобільний кортеж Канділа.

Президент Мохаммед Мурсі усунений від влади 4 липня 2013 в результаті військового перевороту, що відбувся за масовими акціями протесту. Президент і більше двох тисяч його соратників було заарештовано.

Близька до Мурсі організація «Брати-мусульмани» була визнана терористичною організацією 24 грудня.