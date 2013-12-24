Влада Єгипту оголосила «Братів-мусульман» терористами

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», цю заяву було зроблено після вибуху біля управління поліції в місті Ель-Мансура.

При цьому він підкреслив, що такі теракти не змусять владу відступити від просування вперед, і вже тим більше не зупинять єгиптян від масового голосування на референдумі за конституцією. Це необхідно, щоб подолати створений цією групою терор, заявив прем'єр. Таким чином, він не лише поклав на рух «Брати-мусульмани» відповідальність за теракт в місті Ель-Мансура, а й публічно оголосив їх терористичною організацією.

Вихідцем з цього руху був повалений у липні цього року президент Мухаммед Мурсі. Після його звільнення з поста глави держави «Брати-мусульмани» опинилися в опалі, суд заборонив їх діяльність і позбавив власності, що їм належала.

Теракт у Єгипті стався сьогодні вночі. В результаті вибуху в штаб-квартирі поліції загинуло 14 і постраждали за різними даними від 100 до 200 осіб. Відповідальність за теракт поки що не взяла на себе жодна з діючих у Єгипті екстремістських організацій.