У Багдаді після різдвяної служби підірвали християн

Вибухівка була закладена в автомобіль, припаркований біля церкви на півдні Багдада. Теракт стався, коли парафіяни виходили з церкви після різдвяної служби.

Християнське населення Іраку різко скоротилося з початку 2000-х років через багаторічні міжрелігійні конфлікти. До введення американських військ в 2003 році кількість християн в країні становила близько півтора мільйона. Зараз вона зменшилося втричі, відзначає AFP.

Після виведення американських військ з Іраку в 2011 році ситуація в країні тільки погіршилася. Жертвами збройних зіткнень і терактів в 2013 році стали понад 6,6 тисячі осіб. Таким чином, масштаби насильства досягли максимуму з 2008 року.