Сноуден: Людство втрачає право на приватність (відео)

«Дитина, яка народжується у наш час, виросте без будь-якого уявлення про те, що таке приватність. Такі люди ніколи не знатимуть, що це, вони не матимуть навіть шансу на незафіксовану думку», – вважає Сноуден, якого цитує Радіо Свобода.

«Це проблема, оскільки приватність має значення, приватність – це те, що дозволяє нам визначитися, хто ми є і ким хочемо бути», – йдеться у відеозверненні.

У 2013 році Едвард Сноуден передав засобам інформації документи про ймовірні операції Агентства національної безпеки США. Згідно з матеріалами, американські спецслужби моніторили листування і телефонні дзвінки іноземних лідерів, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель.

У серпні Росія надала Сноудену тимчасовий притулок. США наполягають на його поверненні і вважають, що колишній контрактник має постати перед судом за обвинуваченням у крадіжці секретної інформації.