Ан-12, що розбився під Іркутськом зник з радарів за кілометр до посадки

Як повідомляє Східно-Сибірське слідче управління СК на транспорті, Ан-12 належав науково-виробничої корпорації "Іркут", прямував за маршрутом "Іркутськ-Новосибірськ-Іркутськ" для доставки авіадеталей. При заході на посадку в аеропорт "Іркутськ-2" літак зазнав аварії, загинули дев'ять людей, передає РІА Новости.

"На відстані 1 кілометра до злітно-посадкової смуги повітряне судно зникло з екранів радарів. При падінні літак, зачепивши крилами будівлі складських приміщень, був частково зруйнований", - йдеться в повідомленні.

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Також відомство повідомляє, що на борту літака повинні були перебувати дев'ять осіб - шість членів екіпажу і три авіаційних техніки.

Згідно з даними авіаційного сайту russianplanes.net, Ан-12, який впав, був випущений 50 років тому. Перший політ він здійснив 24 грудня 1963 року. Його подальша історія до 1989 року невідома. Діючий до катастрофи бортовий номер 12162 йому був переданий від іншого Ан-12, який розбився в жовтні 1987 року. З липня 2008 Ан-12 був переведений до реєстру експериментальної авіації.

Сайт повідомляє, що середній наліт розбитого під Іркутськом літака становив 31 годину на місяць, він здійснював 3,4 рейси на місяць, середня тривалість польоту становила 2,1 години. Експлуатаційний ресурс, який становить 55 років, до даного часу був вироблений на 91%, по нальоту в годинах ресурс вироблений на 32% (55 тисяч годин), кількістю посадок - 47% (18 тисяч посадок).