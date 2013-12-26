МНС РФ: В авіакатастрофі в Іркутській області загинуло 9 осіб (фото)
20:53, 26 грудня 2013Світ
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Під час аварії вантажного літака Ан-12 в Іркутській області Росії загинуло дев'ять осіб
В Іркутській області розбився літак / Фото: МНС
У літаку перебували шість членів екіпажу і троє супроводжуючих, повідомляє сайт МНС РФ в Іркутській області.
"О 21:39 (14:39 за Києвом - УНІАН) 26 грудня 2013 року в Центр управління у кризових ситуаціях ГУ МНС Росії в Іркутській області надійшло повідомлення від диспетчера «01» м. Іркутська про падіння вантажного літака АН-12 Іркутського авіазаводу, що перевозив вантаж маршрутом Новосибірськ - Іркутськ. За попередніми даними, в літаку перебувало 6 членів екіпажу і троє людей, які супроводжували вантаж", - сказано в повідомленні.
В Іркутській області розбився літак / Фото: МНС
Відкрите горіння на місці пожежі ліквідовано, заявили в МНС.
На місці працюють оперативна група і психологи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про шість загиблих.
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