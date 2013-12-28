Сестра Папи Франциска госпіталізована в столиці Аргентини

Як повідомили представники медичного центру Hospital Britanico аргентинської столиці, 66-річна сестра понтифіка була госпіталізована ще 20 грудня з діагнозом "уринального інфекція", пише РІА Новости.

"В даний час вона продовжує спеціалізоване лікування і аналізи, її клінічний стан стабільний", - йдеться в повідомленні медичного центру.

У вересні сестра понтифіка була госпіталізована у зв'язку з підвищенням рівня глюкози в крові. Марія Єлена Бергольо - єдина пряма родичка Папи Римського. Двоє його братів, Альберто і Оскар, і сестра Марта Рехіна померли.

Архієпископ Буенос-Айреса, 77-річний Хорхе Маріо Бергольо був обраний 266-м Папою Римським на конклаві, який відбувся у Сікстинській капелі у Ватикані 12 і 13 березня. Вперше в історії Римо-католицької церкви понтифіком став не європеєць і єзуїт, який також вперше взяв папське ім'я Франциск.