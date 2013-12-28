Новий землетрус магнітудою 5,8 стався біля узбережжя Туреччини

Землетрус магнітудою 5,8 стався в суботу ввечері в Середземному морі біля узбережжя Туреччини.

Як передає РІА Новости з посиланням на Геологічну службу США, епіцентр землетрусу зафіксовано за 86 кілометрів на північний захід від міста Аланья. Осередок землетрусу залягав на глибині 50 кілометрів.

Інформації про можливе виникнення цунамі не надходило.

Значна частина турецької території розташована в сейсмонебезпечних зонах. Два найсильніших землетруси в Туреччині сталися в 1999 році і забрали життя понад 17 тисяч людей. Останній великий землетрус стався в цій же східній провінції Ван у 2011 році. Тоді загинули більше 600 осіб.