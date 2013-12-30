Жертвами другого вибуху могли стати родичі поранених у першому теракті

«Цим тролейбусом могли рухатися родичі постраждалих у вибуху, який стався напередодні в залізничному вокзалі Волгограда. Цей тролейбус рухався від тієї самої лікарні, куди вчора доставили постраждалих», - заявив кореспондент в ефірі телеканалу.

За даними «Росії 24», зараз на місці теракту працюють вибухотехніки, вся територія взята під посилену охорону, по периметру розставлені численні наряди поліції. Два вибухи прогриміли за два дні у Волгограді. У неділю в будівлі вокзалу вибухнув смертник - загинули 17 і було поранено більше 40 осіб. Другий вибух прогримів вранці у понеділок в тролейбусі міста та забрав, за останніми даними, 12 життів, ще 28 людей були поранені.

РИА Новости