У США зійшов з рейок потяг з нафтою (відео)
Перевозив нафту товарний склад зійшов з рейок неподалік від американського міста Касселтон, штат Північна Дакота, після зіткнення з іншим потягом.
Як передає агентство Рейтер з посиланням на представника управління надзвичайних ситуацій штату Сіселі Фонг, іцідент стався близько 14.00 понеділка за місцевим часом (близько 22.00 вівторка кск) в півтора кілометрах на захід від Касселтона, пише РІА Новости.
Спочатку з рейок зійшов потяг, що перевозив партію соєвих бобів, після чого в нього врізався потяг з нафтою. На місці події спалахнула сильна пожежа, сталося щонайменше п'ять потужних вибухів.
За даними телеканалу CNN, десять вагонів з нафтою охоплені вогнем. Місцева влада просить мешканців прилеглих будинків залишатися в приміщеннях. Пожежна служба міста стурбована, оскільки аварія сталася недалеко від заводу з виробництва етилового спирту.
На місці події працюють аварійні бригади. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.