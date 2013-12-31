У США зійшов з рейок потяг з нафтою (відео)

Як передає агентство Рейтер з посиланням на представника управління надзвичайних ситуацій штату Сіселі Фонг, іцідент стався близько 14.00 понеділка за місцевим часом (близько 22.00 вівторка кск) в півтора кілометрах на захід від Касселтона, пише РІА Новости.

Спочатку з рейок зійшов потяг, що перевозив партію соєвих бобів, після чого в нього врізався потяг з нафтою. На місці події спалахнула сильна пожежа, сталося щонайменше п'ять потужних вибухів.

За даними телеканалу CNN, десять вагонів з нафтою охоплені вогнем. Місцева влада просить мешканців прилеглих будинків залишатися в приміщеннях. Пожежна служба міста стурбована, оскільки аварія сталася недалеко від заводу з виробництва етилового спирту.

На місці події працюють аварійні бригади. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав.